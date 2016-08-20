Премьер-министр Турции: Россия не делала запрос на использование авиабазы Инджирлик

Баку. 20 августа. REPORET.AZ/ Россия не обращалась к Турции с запросами на использование военной авиабазы Инджирлик.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Он также сообщил, что для РФ не существует необходимости использовать эту турецкую авиабазу, поскольку у ВКС РФ есть возможность базироваться в Сирии.

Комментируя инцидент со сбитым российским самолетом Су-24, Йылдырым заявил, что, по его мнению, это был "ненужный кризис".

Он также отметил, что в рамках политического курса страны Турция намерена совместно с Ираном предпринимать шаги по улучшению ситуации в Сирии и развивать отношения с Египтом.

Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На базе базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США.