Премьер Турции рассказал о необходимости в сделке с Россией по С-400

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Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сделка с Россией по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 обусловлена необходимостью.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
«С-400 — это не предпочтение, а необходимость», — приводит Bloomberg слова турецкого премьера.
Он подчеркнул, что Турция рассчитывала на схожие системы США и НАТО, однако все предложения не подходили под поставленные условия.
«Предложения, которое отвечало бы нашим ожиданиям, не было. Наконец, мы заключили соглашение с Россией», — добавил Йылдырым.
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