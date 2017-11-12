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    Премьер Турции рассказал о необходимости в сделке с Россией по С-400

    С-400 — это не предпочтение, а необходимость

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сделка с Россией по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 обусловлена необходимостью.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

    «С-400 — это не предпочтение, а необходимость», — приводит Bloomberg слова турецкого премьера.

    Он подчеркнул, что Турция рассчитывала на схожие системы США и НАТО, однако все предложения не подходили под поставленные условия.

    «Предложения, которое отвечало бы нашим ожиданиям, не было. Наконец, мы заключили соглашение с Россией», — добавил Йылдырым.

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