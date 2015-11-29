Премьер Турции раскритиковал введённые Россией санкции

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу раскритиковал введённые Россией санкции.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, по его словам, приоритетом в этой ситуации должно быть снятие напряжённости и предотвращение инцидентов, подобных с Су-24.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против Турции. Документ фактически вводит санкции против турецкого бизнеса. Конкретный перечень ограничений подготовит правительство.

В соответствии с указом, на территории РФ временно вводится запрет или ограничение на ввоз в Россию отдельных видов товаров турецкого происхождения по перечню, определяемому правительством Российской Федерации. То же коснётся и организаций Турции, выполняющих отдельные виды работ или услуг на территории РФ. Кроме этого, начнут действовать ограничения в сфере трудовой деятельности.

Отношения Москвы и Анкары ухудшились после того, как российский бомбардировщик Су-24 был сбит 24 ноября турецкими ВВС в Сирии.

Минобороны РФ заявляет, что Су-24М находился исключительно над сирийской территорией и что нарушения воздушного пространства Турции не было.