Премьер Турции: Претензии к Zaman не связаны со свободой слова

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Власти Турции открыты для диалога на любые темы и рассматривают свободу слова как основополагающую ценность турецкой демократии".

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в ответ на обвинения на фоне захвата газеты Zaman.

По его словам, выдвинутые прокурором в отношении газеты обвинения не относятся к свободе слова, а касаются отмывания денег и преступлений лиц, внедрившихся в государственные структуры, полицию и суд, с целью использования газеты для заговора против свобод граждан страны.

Давутоглу также отметил, что судить в данной ситуации должен судебный орган.

Ранее Госдепартамент США заявил в связи с захватом турецкими властями оппозиционной газеты Zaman, что Турция предпринимает противоречащие принципам демократии шаги.