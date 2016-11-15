Премьер Турции посетит Россию 5-6 декабря - ДОПОЛНЕНО

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым совершит официальный визит в Россию 5-6 декабря. Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в аппарате турецкого правительства.

"Наш премьер посетит Россию 5-6 декабря с официальным визитом. Он проведет переговоры с Дмитрием Медведевым", - сказал собеседник агентства.

На переговорах также будут обсуждены дальнейшие шаги на пути нормализации отношений между двумя странами.

Сообщается, что это будет первый визит Б.Йылдырыма в РФ после его назначения на должность премьера в мае.

Ожидается, что в повестку обсуждений будут также включены переход в торговле между Россией и Турцией на национальные валюты, создание зоны свободной торговли, а также развитие туризма. Премьер-министры двух стран могут обсудить сотрудничество России и Турции по борьбе с террористической группировкой "Исламского государство" (ИГ) в Сирии и Ираке.