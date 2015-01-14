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    Премьер Турции посетит Бельгию

    На встрече обсудят связи между Турцией и Евросоюзом, коснутся последних процессов в регионе

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу посетит Бельгию.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в ходе предусмотренного на 14-15 января визита планируются встречи с председателем Совета Евросоюза Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером, спецпредставителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, зампредом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

    На встрече обсудят связи между Турцией и Евросоюзом, коснутся последних процессов в регионе.

    А.Давутоглу также выступит на мероприятии "Friends of Europe" и встретится с проживающими в Бельгии турками.

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