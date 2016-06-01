Премьер Турции: Оружие США у РПК противоречит принципам союзничества

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Обнаружение в городе Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке Турции противотанковой ракеты американского производства, которая находилась на вооружении Рабочей партии Курдистана (РПК), противоречит союзническим отношениям Анкары и Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

"Без всякого сомнения, это противоречит принципам союзничества. Могут ли наши стратегические партнеры оказывать поддержку террористическим организациям? Не хочу даже думать, что такое возможно. Понятие "союзник" предполагает стратегическое партнерство, взаимное уважение к законодательству. Турция ждет поддержки от всех союзников в борьбе с терроризмом", - приводит телеканал NTV слова Йылдырыма, сказанные в ходе визита на Северный Кипр.