Премьер Турции: есть доказательства, что теракт устроили два смертника

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Следствие имеет существенные доказательства того, что теракт в Анкаре осуществили два террориста-смертника, заявил премьер Турции Ахмет Давутоглу в субботу, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Два взрыва произошли в субботу утром в столице Турции перед началом митинга протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны. Погибли 86 человек.

"Есть сильные косвенные доказательства того, что теракт осуществили два террориста-смертника", — сказал Давутоглу.