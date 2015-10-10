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    Премьер Турции: есть доказательства, что теракт устроили два смертника

    В результате теракта погибли 86 человек.

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Следствие имеет существенные доказательства того, что теракт в Анкаре осуществили два террориста-смертника, заявил премьер Турции Ахмет Давутоглу в субботу, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    Два взрыва произошли в субботу утром в столице Турции перед началом митинга протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны. Погибли 86 человек.

    "Есть сильные косвенные доказательства того, что теракт осуществили два террориста-смертника", — сказал Давутоглу.

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