Премьер Турции: Если сирийские беженцы захотят остаться в Турции, они могут это сделать

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Мы не меняем политику в отношении сирийских беженцев".

Как сообщает Report, об этом во время заседания правительства Турции заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Комментируя заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что сирийским беженцам в Турции будет дано гражданство страны, Б.Йылдырым сказал, что страна сделала многое, чтобы эти беженцы чувствовали себя как дома: "Мы раскрыли свои объятия для трех миллионов сирийцев. Если они захотят вернуться в Сирию после нормализации там ситуации, они вольны сделать это, если захотят остаться в Турции, это их решение, но гражданство не будет дано тем, кто причастен к террористам или имеет другие нарушения".

Б.Йылдырым добавил, что Турция больше всех переживает за Сирию: "Страны-члены коалиции далеко, а мы рядом с Сирией, поэтому беженцы и террористы проникают к нам. Но так долго длиться не может".