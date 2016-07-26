Премьер России поручил улучшить порядок въезда и выезда для иностранных граждан

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в Госдуму будет внесен законопроект, призванный усовершенствовать правовое регулирование порядка выезда из России и въезда в Россию иностранных граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, предлагается установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на временное проживание в России, осуществляют въезд в Россию и выезд из нее на основании действительных документов, удостоверяющих их личность, и визы, выдаваемой на срок действия разрешения на временное проживание в этой стране.

Уточняется, что иностранный гражданин, получивший, разрешение на временное проживание в России, может получить визу временно проживающего лица, либо продлевает срок ее действия на срок действия такого разрешения без дополнительного обращения гражданина.