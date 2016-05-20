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    ​Премьер России Дмитрий Медведев прибыл в Ереван

    Медведев примет участие в заседании ЕАЭС

    Баку. 20 Май. REPORT.AZ/ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в столицу Армении Ереван.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов ЕАЭС.

    Двадцатого мая 2016 года в столице Армении Ереване состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза.

    Такие встречи проводятся, как правило, раз в квартал. Предстоящее заседание Межправительственного совета станет пятым по счету с начала работы ЕАЭС в январе 2015 года.

    Первое заседание в текущем году прошло 13 апреля в Москве, хотя изначально планировалось в Ереване.

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