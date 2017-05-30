Премьер Молдовы назвал причину высылки российских дипломатов

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Молдовы Павел Филип назвал причину высылки российских дипломатов.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам Павла Филипа, пятеро российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в связи с данными, предоставленными спецслужбами.
"Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту", - сказал он.
Премьер также подчеркнул, что не может рассказать обо всех мотивах, которые были предоставлены спецслужбами.
Днем ранее власти республики объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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