Премьер Молдовы назвал причину высылки российских дипломатов

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Молдовы Павел Филип назвал причину высылки российских дипломатов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам Павла Филипа, пятеро российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в связи с данными, предоставленными спецслужбами.

"Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту", - сказал он.

Премьер также подчеркнул, что не может рассказать обо всех мотивах, которые были предоставлены спецслужбами.

Днем ранее власти республики объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата.