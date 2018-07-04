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    Премьер-министр Японии отменил свой визит в Иран

    © Issei Kato/AFP/Getty Images

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил свой визит в Иран.

    Как передает Report, об этом сообщило Japantimes.

    Было отмечено, что отсрочка визита связана с иранской политикой президента США Дональда Трампа.

    Отметим, что ранее появилась информация о том, что в середине июля премьер-министр Японии Синдзо Абэ совершит визит в Иран.

    Напомним, что после 1978 года премьер-министр Японии не посещал Иран.

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