Премьер-министр Японии отменил свой визит в Иран

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил свой визит в Иран.

Как передает Report, об этом сообщило Japantimes.

Было отмечено, что отсрочка визита связана с иранской политикой президента США Дональда Трампа.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что в середине июля премьер-министр Японии Синдзо Абэ совершит визит в Иран.

Напомним, что после 1978 года премьер-министр Японии не посещал Иран.