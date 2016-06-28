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    Премьер-министр Турции поблагодарил Азербайджан

    Бинали Йылдырым:Азербайджан проявил серьезные усилия для устранения напряженности в турецко-российских отношениях

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Выражаем признательность нашим братьям Азербайджану и Казахстану за проявленное усилие".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на заседании парламентской фракции правящей партии Справедливости и развития заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя вопрос о восстановлении отношений с Россией.

    Премьер-министр заявил о принятии необходимых шагов для восстановления отношений с Россией: "Лед между Турцией и Россией начал таять. Чтобы достичь данного уровня была проделана немалая работа и приложены большие усилия. За проявленные усилия хотелось бы выразить особую признательность нашим братьям Азербайджану и Казахстану. Мы увеличим количество друзей и уменьшим число врагов". 

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