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    Премьер-министр Турции встретился с главой Республиканско-народной партии

    Бинали Йылдырым призвал турков объединиться

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "После попытки госпереворота нам надо быть внимательными. Нельзя одну ошибку совершать после другой".

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым во время заявления для прессы  по итогам встречи с руководителем  Республиканско-народной партии (СНР) Кемалем Кылычдароглу.

    Б.Йылдырым поблагодарил СНР и ряд других партий за поддержку государству во время попытки госпереворота. Премьер заявил, что в этот период стране нужно быть единой.

    В свою очередь, К.Кылычдароглу выразил свое беспокойство в связи с произошедшим. По его словам, народ перенес травму от этих событий. Он также поблагодарил Б. Йылдырыма за предоставленную ему подробную информацию о событиях 17 июля.

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