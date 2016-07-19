Премьер-министр Турции встретился с главой Республиканско-народной партии

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "После попытки госпереворота нам надо быть внимательными. Нельзя одну ошибку совершать после другой".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым во время заявления для прессы по итогам встречи с руководителем Республиканско-народной партии (СНР) Кемалем Кылычдароглу.

Б.Йылдырым поблагодарил СНР и ряд других партий за поддержку государству во время попытки госпереворота. Премьер заявил, что в этот период стране нужно быть единой.

В свою очередь, К.Кылычдароглу выразил свое беспокойство в связи с произошедшим. По его словам, народ перенес травму от этих событий. Он также поблагодарил Б. Йылдырыма за предоставленную ему подробную информацию о событиях 17 июля.