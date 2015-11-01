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    ​Премьер-министр Турции: Вне зависимости от результатов выборов, я выступлю

    Ахмет Давутоглу: В своем выступлении я поделюсь результатами с народом

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Вне зависимости от результатов парламентских выборов, я планирую выступить".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом после голосования в избирательном участке заявил журналистам премьер-министр страны, председатель Партии справедливости и развития (AKP) Ахмет Давутоглу.

    "Основу подобных выступлений заложил наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган - Report) и это прекрасная традиция.

    Вне зависимости от результатов выборов, я поделюсь с народом итогами. Мы сделали это 7 июня и, иншаллах, сделаем вновь", - отметил он.

    Напомним, что после выборов председатель AKP должен выступить с заявлением о результатах политической кампании.  

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