​Премьер-министр Турции: Вне зависимости от результатов выборов, я выступлю

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Вне зависимости от результатов парламентских выборов, я планирую выступить".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом после голосования в избирательном участке заявил журналистам премьер-министр страны, председатель Партии справедливости и развития (AKP) Ахмет Давутоглу.

"Основу подобных выступлений заложил наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган - Report) и это прекрасная традиция.

Вне зависимости от результатов выборов, я поделюсь с народом итогами. Мы сделали это 7 июня и, иншаллах, сделаем вновь", - отметил он.

Напомним, что после выборов председатель AKP должен выступить с заявлением о результатах политической кампании.