Бинали Йылдырым: Турция сохранит военное присутствие в Башике

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Вне зависимости от заявлений иракских властей, Турция сохранит военное присутствие в Башике для борьбы с ИГИЛ".

Как передает Report со ссылкой на NTV, таким образом прокомментировал заявление иракского правительства по данному вопросу турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым на 9-м заседании Союза палат и бирж Турции.

"Для борьбы с ИГИЛ 63 государства послали своих военных в Ирак. С этой позиции выступления иракских властей против Турции смешны и не имеют никакого объяснения", – отметил премьер-министр.

Напомним, что 500 военнослужащих Вооруженных сил Турции вот уже третий год размещены в регионе Башика провинции Мосул. Они проводят подготовку курдских военизированных формирований Курдского автономного региона на севере Ирака в целях борьбы с ИГИЛ.