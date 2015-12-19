Премьер-министр Турции: Слова Путина мы не воспринимаем всерьез

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Мог ли Путин сделать такое заявление месяц назад? Если сейчас высказываются вопросы, неприемлемые месяц назад, их нельзя воспринимать серьезно. Поэтому слова Путина мы не воспринимаем всерьез. Это детская выходка. Раньше подобные действия в нашей стране совершали те, кто хотел сделать военный переворот, а сейчас этим занимается Путин".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом журналистам заявил премьер-министр Турции Ахмед Давудоглу по возвращении со встречи с главами 10 государств-членов Евросоюза, комментируя слова президента России Владимира Путина, которые он сказал на годовой пресс-конференции.

"Путин сейчас обнаружил, что может создать оппозицию внутри Турции. Он только сейчас вспомнил, что Турция является мусульманским государством, в Турции идет исламизация, у нас имеется тесное сотрудничество с США?", - подчеркнул Ахмед Давудоглу.

Коснувшись проблемы беженцев, с которой столкнулась Турция, А.Давудоглу отметил: "Если Россия будет бомбить сирийский город Ракку, позиции ИГИЛ, в Турцию не прибудет ни один беженец. Однако если Россия будет бомбить Азиз, Алеппо, то поток беженцев в Турцию увеличится".

Премьер-министр Турции также сообщил, что переговорил с вице-президентом США Джо Байденом по поводу турецких военнослужащих в Ираке.