Премьер-министр Турции: При предотвращении попытки военного переворота погибли 208 человек, 1491 человек ранено

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "При предотвращении попытки военного переворота 15 июля в Турции погибли 208 человек, 1491 человек ранено".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, 60 из погибших были сотрудниками полиции, трое - военными, а 145 - гражданскими лицами.

Б.Йылдырым отметил, что в настоящее время задержано 7543 человек: "100 из них являются сотрудниками полиции, 6038 - военнослужащих, 750 - судей и прокуроров, 650 гражданских лиц, 316 из них уже арестованы".

Премьер-министр подчеркнул, что погибли 24 мятежников, 50 из них ранены.

Б.Йылдырым заявил, что 2 745 судей и прокуроров отстранены от занимаемой должности, начаты процедуры по увольнению около 1500 должностных лиц.