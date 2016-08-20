Премьер-министр Турции поторопил США c процедурой экстрадиции Гюлена

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Этот человек был лидером переворота. Чего мы ждем? Согласие между двумя странами очевидно".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкая газета Daily Sabah, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Он призвал США как можно скорее начать процесс экстрадиции Фетхуллаха Гюлена.

"Мы хотим, чтобы этот процесс был ускорен. Этот человек был лидером переворота. Чего мы ждем? Согласие между двумя странами очевидно", - приводит издание слова турецкого премьера.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку госпереворота. Погибли более 246 человек, более двух тыс. получили ранения.