Премьер-министр Турции посетил место теракта в Стамбуле

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил место теракта в районе Везнеджилер в Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

В беседе с журналистами глава правительства подчеркнул незыблемость позиции официальной Анкары по вопросу борьбы с терроризмом.

"Пусть турецкий народ знает: Турция – сильна. Турецкий народ един и неразделим. Никто не в силах устрашить наш народ и заставить отказаться от борьбы за свободу и будущее", - подчеркнул Йылдырым.

По словам премьера, военнослужащие, полиция, жандармерия и рядовые граждане, сплотившись воедино, будут вести беспощадную борьбу с любыми проявлениями терроризма. "Мы будем решительны не только против террористических группировок, но и тех, кто их поддерживает как внутри Турции, так и за рубежом", - отметил Йылдырым.

Премьер также побывал в больнице, куда разместили раненых при взрыве в районе Везнеджилер.