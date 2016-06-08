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    Премьер-министр Турции посетил место теракта в Стамбуле

    Йылдырым: Сплотившись воедино, мы будем вести беспощадную борьбу с любыми проявлениями терроризма

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил место теракта в районе Везнеджилер в Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    В беседе с журналистами глава правительства подчеркнул незыблемость позиции официальной Анкары по вопросу борьбы с терроризмом.

    "Пусть турецкий народ знает: Турция – сильна. Турецкий народ един и неразделим. Никто не в силах устрашить наш народ и заставить отказаться от борьбы за свободу и будущее", - подчеркнул Йылдырым.

    По словам премьера, военнослужащие, полиция, жандармерия и рядовые граждане, сплотившись воедино, будут вести беспощадную борьбу с любыми проявлениями терроризма. "Мы будем решительны не только против террористических группировок, но и тех, кто их поддерживает как внутри Турции, так и за рубежом", - отметил Йылдырым.

    Премьер также побывал в больнице, куда разместили раненых при взрыве в районе Везнеджилер.

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