​Премьер-министр Турции: Ожидающиеся в бундестаге обсуждения абсурдны и необоснованны

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Мы знаем, что те, кто пытается обвинить Турцию, не имеют благих намерений".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, касаясь намеченного на 2 июня обсуждения в немецком парламенте законопроекта событий, произошедших в Османской империи в 1915 году.

Как заявил премьер-министр, данное голосование является абсурдным: "Эти события произошли в годы Первой мировой войны. Мы открыто заявляем, что не скрываем ничего касательно данного вопроса. Пусть проводятся всесторонние исследования и будут выявлены ошибки сторон. Однако это должны делать историки. Превращать историческую тему в предмет политики, в том числе внутренней, в корне ошибочно".

Бинали Йылдырым предупредил, что в случае принятия бундестагом законопроекта о геноциде армян отношения Германии и Турции будут испорчены.

"Это несомненно, но мы этого не хотим", — отметил премьер. Он выразил надежду на то, что бундестаг при голосовании учтет мнение 3,5 млн. этнических турок, имеющих немецкое гражданство.

"Но что произойдет, если решение примут? Ровным счетом ничего. В прошлом подобные решения принимались в ряде других стран. Для нас это действие, не имеющее законной силы. Однако все же мы не являемся сторонниками принятия бессмысленного решения", — добавил Йылдырым.