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    Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии

    Такое решение принято из-за загруженного графика Бинали Йылдырыма

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил запланированную встречу с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Отмечается, что такое решение принято из-за "загруженного графика" Йылдырыма.

    Ю.Йылдырым должен был принять Зигмара Габриэля в 12:30 по местному времени в резиденции Чанкая. 

    Отметим, что 5 июня министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приехал с визитом в Турцию.

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