Бинали Йылдырым обнародовал новый состав правительства Турции

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обнародовал новый состав правительства.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, министр юстиции Бекир Боздаг и министр обороны Фикри Ишик назначены на пост вице-премьера.

Еще одним вице-премьером стал депутат от Партии справедливости и развития Хакан Чавушоглу.

Министром труда и социальной защиты Турции стала Жюлиде Сарыэроглу.

На пост главы минюста Турции назначен Абдульхамит Гюль.

Мевлют Чавушоглу остался на посту главы МИД Турции. Берат Албайрак также сохранил пост министра энергетики и природных ресурсов.