Премьер-министр Турции объявил о новых антикоррупционных мерах

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу объявил в среду о комплексе мер, направленных на обеспечение прозрачности в государственном управлении и общественной жизни.

На пресс-конференции в Анкаре он представил "пакет прозрачности в государственном управлении", согласованный на состоявшемся накануне заседании кабинета министров Турции. Премьер-министр заявил, что финансирование политических партий и избирательных кампаний станет более прозрачным, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Финансовая помощь и пожертвований кандидатов в депутаты или мэры будут зачисляться на банковские счета, которые можно отслеживать в режиме онлайн", — сказал он.

Давутоглу отметил, что сумма пожертвований, их источники, расходование средств будут обнародованы в интернете после выборов. Политические партии также должны декларировать свои финансовые ресурсы в период выборов в режиме онлайн. Расходы будут подвергаться проверке, в случае их необоснованности будет налагаться административный штраф, добавил он. Антикоррупционные меры вводятся также в сфере государственного управления.

"Все, кто выполняет государственный и общественный долг, будут обязаны произвести декларирование имущества в режиме онлайн", — сказал Давутоглу. Он подчеркнул, что это также коснется членов Верховного суда, лидеров политических партий, их руководителей на уровне провинций и административных районов, а также руководителей телекомпаний и радиостанций национального или регионального уровня. Декларирование имущества будет производиться каждые два года.