Премьер-министр Турции: Ни одна террористическая группировка не может покушаться на нашу страну

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ "Ни одна террористическая группировка не может покушаться на Турецкую Республику".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом на прошедшей с участием болгарского коллеги Бойко Борисова пресс-конференции заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Мы приносим соболезнования в связи с гибелью шехидов в Джизре. Ни одна террористическая группировка не может покушаться на Турецкую Республику. Пусть они делают все, что могут. Наша нация должна знать, что мы будем бороться против каждого. Как говорил в освободительной борьбе Кази (подразумевается Ататюрк - REPORT), "Либо свобода, либо смерть". Мы накажем их и ответим тем, кто против братства и единства 79 млн. человек", - сказал Б.Йылдырым.

По словам премьер-министра, теракт в Джизре совершен боевиками ПКК.