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    Премьер-министр Турции назвал условие открытия границы с Арменией

    Давутоглу: Разногласия между Анкарой и Ереваном не должны сказываться на проживающих в Турции армянах

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Турецко-армянская граница могла бы быть открыта при условии возвращения Азербайджану хотя бы одного оккупированного района. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ,  об этом заявил премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу.

    "Если бы армяне ушли хотя бы из одного  района, то граница могла бы быть открыта", - заявил Давутоглу на встрече с лидерами немусульманских религиозных и общественных организаций в Анкаре.

    Он добавил, что  существующие разногласия между Анкарой и Ереваном не должны сказываться на проживающих в Турции армянах. 

    Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары в связи с нагорно-карабахским конфликтом. 

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