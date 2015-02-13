Премьер-министр Турции назвал условие открытия границы с Арменией

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Турецко-армянская граница могла бы быть открыта при условии возвращения Азербайджану хотя бы одного оккупированного района. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу.

"Если бы армяне ушли хотя бы из одного района, то граница могла бы быть открыта", - заявил Давутоглу на встрече с лидерами немусульманских религиозных и общественных организаций в Анкаре.

Он добавил, что существующие разногласия между Анкарой и Ереваном не должны сказываться на проживающих в Турции армянах.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары в связи с нагорно-карабахским конфликтом.