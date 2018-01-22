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    Премьер-министр Турции: До сих пор потерь при операции "Оливковая ветвь" нет

    Бинали Йылдырым встретился с Кямалом Кылычдароглу© REUTERS/ Yiannis Kourtoglou

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "До сих пор у нас нет никаких потерь".

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, касаясь операции "Оливковая ветвь" ("Zeytun budağı") на совместной пресс-конференции после 50-минутной встречи с председателем основной оппозиционной организации, Республиканской народной партии Кямалом Кылычдароглу.

    "До сих пор у нас нет потерь. Однако, в результате провокационного обстрела, направленного на наших дислоцуируемых в Килисе военнослужащих, один солдат получил легкое ранение. Мы хотим покончить с насилием и давлением, оказываемым террористическими РПК и ИГ на проживающих в Африне арабов, туркманов, курдов и других местных жителей", - подчеркнул Б.Йылдырым.

    К.Кылычдароглу же отметил, что премьер-министр проинформировал его о событиях в Африне: "Безопасность границ Турции очень важна". 

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