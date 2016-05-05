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    ​Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу подал в отставку

    Партия справедливости и развития приняла решение о проведении чрезвычайного съезда

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу подал в отставку.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Ахмет Давутоглу на пресс-конференции, прошедшей 5 мая в центральном штабе правящей Партии справедливости и развития. 

    Сегодня состоялось заседание Правления под руководством председателя партии Ахмета Давутоглу. На собрании принято решение о проведении 28 мая чрезвычайного съезда Партии справедливости и развития. На собрании Ахмет Давутоглу не будет выдвигать свою кандидатуру.

    Высший орган партии также изберет председателя организации.

    Ахмет Давутоглу возглавлял турецкое правительство с 27 августа 2014 года.

    Отметим, что 4 мая между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Ахметом Давутоглу состоялась встреча, которая продлилась 1 час 40 минут. 

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