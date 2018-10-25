Премьер-министр: С президентскими выборами Грузия сдаст важный тест на демократию

Тбилиси. 25 октября. REPORT.AZ/ "С президентскими выборами Грузия сдаст еще один важный тест на демократию".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Он отметил, что через несколько дней в Грузии наступит очень важный и ответственный день:

"В стране пройдут президентские выборы. Я призываю всех наших граждан пойти на выборы. Грузия на этих выборах сдаст еще один очень важный тест на демократию, и я верю, что каждый гражданин пройдет этот тест достойным образом. Уверен, что 28 октября в Грузии наступит еще один день победы демократии".

М.Бахтадзе отметил, что правительство Грузии сделало все для проведения выборов в обстановке свободы, прозрачности и демократии.



