Премьер-министр России утвердил квоты для трудовых мигрантов на 2015 год

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее квоты на привлечение иностранных работников в ряде отраслей экономики в 2015 году, сообщает Report со ссылкой на сайт Кабмина РФ.

Отмечается, что объем квоты, составленной на основании предложений, поступивших от органов исполнительной власти субъектов РФ, в 2015 году составит 212197 приглашений. С учетом резерва в размере 30 процентов общая квота составит 275,8 тысячи приглашений, уточнили в Кабмине. При этом в связи с принятыми в ноябре поправками с 1 января 2015 года количество разрешений на работу будет определяться только в отношении иностранцев, прибывающих в Россию по визе.

"В 2014 году потребность в привлечении иностранных работников определялась с учетом иностранных граждан, въезжающих в Россию в безвизовом режиме, и составляла 1,631 млн. человек. Квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Россию для трудовой деятельности составляла 357894 приглашений», — отмечается в сообщении.

В ноябре 2014 года был принят закон, который заменяет квоты для трудовых мигрантов на патенты. Они будут оформляться только для тех иностранных граждан, которые указали в миграционной карте в качестве цели приезда в Россию работу. Иностранцы, приехавшие в РФ, будут получать патент на месяц, с возможностью продления до года. Получить его необходимо в течение 30 дней с момента въезда в страну. Нарушение этого срока повлечет за собой отказ в приеме заявления о выдаче патента.