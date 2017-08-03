Премьер-министр РФ: С принятием закона о санкциях США объявили России полноценную торговую войну

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ С принятием закона о санкциях США объявили России полноценную торговую войну.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, об этом написал премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем "Фейсбуке".

"Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", - написал он.

Отметим, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение санкций против Ирана, России и КНДР.

Напомним, 28 июля Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

В поддержку документа проголосовали 419 из 435 обладающих правом голоса членов Конгресса, в Сенате 98 сенаторов проголосовали за принятие закона, также 3 конгрессмена и 2 сенатора - против.

В целом, половина документа из 184 страниц посвящена России. В нем свое отражение нашли действия Москвы на Украине, нанесение ущерба кибербезопасности США и других государств, попытка повлиять на итоги выборов в США, поддержка режима Башара Асада в Сирии, коррупция, нарушения прав человека и др. Санкции охватывают нефтегазовую и финансовую сферы России.