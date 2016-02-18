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    Премьер-министр России посетит Армению

    Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств стран – участниц Евразийского экономического союза в Ереване

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В марте-апреле Армению посетит премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель министра международной экономической интеграции и реформ Армении Сурен Караян.

    По его словам, Д. Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств стран – участниц Евразийского экономического союза в Ереване. 

    "Согласно предварительной договоренности, заседание пройдет в марте-апреле. Сейчас с главами правительств стран ЕАЭС обговариваются конкретные сроки", - заявил Караян.

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