Премьер-министр России посетит Армению

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В марте-апреле Армению посетит премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель министра международной экономической интеграции и реформ Армении Сурен Караян.

По его словам, Д. Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств стран – участниц Евразийского экономического союза в Ереване.

"Согласно предварительной договоренности, заседание пройдет в марте-апреле. Сейчас с главами правительств стран ЕАЭС обговариваются конкретные сроки", - заявил Караян.