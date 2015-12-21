Премьер-министр России подписал постановление о сокращении числа госслужащих на 10%

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении численности гражданских госслужащих на 10% с 1 января 2016 года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В условиях жесткой глобальной конъюнктуры, непростой бюджетной ситуации необходимо действовать эффективно, ориентироваться на потребности наших людей, на потребности бизнеса. Нам необходим компактный аппарат. Мы об этом все время говорим и даже вне контекста кризисных явлений. Проблема заключается в том, что аппарат имеет свойство эластичности. Если не следить за его размером, то он расширяется по вполне объективным причинам", - заявил Д.Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, задача властей - вовремя принимать решения, направленные на то, чтобы аппарат оставался компактным и эффективным.