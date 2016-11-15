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    Премьер-министр России назначил временного главу министерства экономразвития

    Временно исполняющим обязанности министра стал заместитель министра экономразвития Евгений Елин

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев "подписал распоряжение о возложении временного исполнения обязанностей министра экономического развития на заместителя министра экономического развития Елина Евгения Ивановича".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

    Е.Елин с 2013 года занимает пост заместителя министра экономического развития.

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