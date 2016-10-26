Премьер-министр России эвакуирован из зала, где проходило мероприятие

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с участниками форума "Открытые инновации" был эвакуирован из зала в Сколково, где проходит форум, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Во время дискуссии ведущий призвал "в целях безопасности покинуть помещение". Присутствующие направились к выходу.

В корпусе, где проходит форум, стоит отчетливый запах гари и наблюдается легкий дым.

Отмечается, что пожар был на втором этаже. В настоящее время он уже потушен.