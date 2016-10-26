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    Премьер-министр России эвакуирован из зала, где проходило мероприятие

    На втором этаже здания, где проходил форум, произошел пожар

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с участниками форума "Открытые инновации" был эвакуирован из зала в Сколково, где проходит форум, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Во время дискуссии ведущий призвал "в целях безопасности покинуть помещение". Присутствующие направились к выходу.

    В корпусе, где проходит форум, стоит отчетливый запах гари и  наблюдается  легкий дым. 

    Отмечается, что пожар был на втором этаже. В настоящее время он уже потушен.

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