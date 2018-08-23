Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил травму

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Белом доме рассказали, с чем связано отсутствие премьер-министра России Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях.

"Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - пояснили в пресс-службе правительства, передает Report.

При этом в Белом доме не стали конкретизировать, какого характера данная травма и что за вид спорта.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию о неожиданном исчезновении Дмитрия Медведева. По их данным, последний раз премьер появлялся на публике 14 августа. В тот день у него состоялась встреча врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.