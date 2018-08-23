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    Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил травму

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Белом доме рассказали, с чем связано отсутствие премьер-министра России Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях.

    "Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - пояснили в пресс-службе правительства, передает Report.  

    При этом в Белом доме не стали конкретизировать, какого характера данная травма и что за вид спорта.

    Напомним, ранее СМИ распространили информацию о неожиданном исчезновении Дмитрия Медведева. По их данным, последний раз премьер появлялся на публике 14 августа. В тот день у него состоялась встреча врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

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