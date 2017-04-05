Премьер-министр: Расстояние между Измиром и Анкарой можно будет преодолеть за 3,5 часа

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "На скоростном поезде расстояние между Измиром и Анкарой можно будет преодолеть за 3,5 часа".

Как сообщает Report со ссылкой на İHA, об этом на прошедшем в Измире митинге в связи с предстоящим 16 апреля референдумом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, реализация проекта скоростного поезда Измир-Анкара завершится в 2019 году.

Отметим, что расстояние между Анкарой и Измиром составляет 585 км. На легковом автомобиле это расстояние можно преодолеть за 6 часов 45 минут, самолете – за 1 час 15 минут, автобусе – за 7 часов 14 минут (при скорости 80 км/ч).