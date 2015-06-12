Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Молдавии Кирилл Габурич подал в отставку, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

К.Габурич возглавил молдавское правительство в феврале этого года по предложению Либерально-демократической партии. Он сменил на этом посту бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ.

Габуричу 38 лет, он работал генеральным директором компании сотовой связи Moldcell, а с 2012-го и до конца прошлого года - директором компании Azercell в Азербайджане.