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    ​Премьер-министр Молдавии Кирилл Габурич подал в отставку

    Габурич возглавил молдавское правительство в феврале этого года по предложению Либерально-демократической партии

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Молдавии Кирилл Габурич подал в отставку, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    К.Габурич возглавил молдавское правительство в феврале этого года по предложению Либерально-демократической партии. Он сменил на этом посту бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ.

    Габуричу 38 лет, он работал генеральным директором компании сотовой связи Moldcell, а с 2012-го и до конца прошлого года - директором компании Azercell в Азербайджане. 

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