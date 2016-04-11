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    ​Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку

    Сариев: Такой шаг стабилизирует работу. Этот пост не должен быть причиной конфронтации

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев подал в отставку. Как сообщает Report cо ссылкой на киргизские СМИ, об этом он заявил сегодня во время внеочередного заседания Кабинета министров.

    "Я подаю в отставку. Президент в курсе. Такой шаг стабилизирует работу. Этот пост не должен быть причиной конфронтации", — сообщил Сариев.

    Сариев возглавил Кабмин 2 мая  2015  года. Его предшественник Джоомарт Оторбаев подал в отставку 23 апреля.

    Депутатская комиссия в субботу приняла решение предложить Жогорку Кенешу (парламенту Кыргызстана) выразить вотум недоверия правительству "из-за нарушений" при проведении тендера на реконструкцию дороги Балыкчи — Корумду. 

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