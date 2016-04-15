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    Премьер-министр Израиля посетит Россию

    ​Путин и Нетаньяху обсудят ситуацию в Сирии и палестино-израильское урегулирование

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Ситуацию в Сирии, перспективы палестино-израильского урегулирования и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в приоритетных областях обсудят президент России Владимир Путин с премьер-министром Государства Израиль Бинямином Нетаньяху, который прибудет в Россию с кратким рабочим визитом 21 апреля, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в приоритетных областях. Кроме того, предполагается обмен мнениями по важнейшим темам региональной и глобальной повестки дня, прежде всего - состояние и перспективы палестино-израильского урегулирования, а также ситуация в Сирии", - сообщила пресс-служба Кремля.

    Отметим, 18 апреля Москву с рабочим визитом посетит  президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

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