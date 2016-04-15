Премьер-министр Израиля посетит Россию

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Ситуацию в Сирии, перспективы палестино-израильского урегулирования и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в приоритетных областях обсудят президент России Владимир Путин с премьер-министром Государства Израиль Бинямином Нетаньяху, который прибудет в Россию с кратким рабочим визитом 21 апреля, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в приоритетных областях. Кроме того, предполагается обмен мнениями по важнейшим темам региональной и глобальной повестки дня, прежде всего - состояние и перспективы палестино-израильского урегулирования, а также ситуация в Сирии", - сообщила пресс-служба Кремля.

Отметим, 18 апреля Москву с рабочим визитом посетит президент Государства Палестина Махмуд Аббас.