Премьер-министр Израиля посетит Россию

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ На следующей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится с визитом в Россию.
Как сообщает Report, информацию распространили израильские СМИ.
По информации, глава израильского правительства встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
На встрече ожидается обсуждение Б.Нетаньяху с российским лидером деятельности российских военнослужащих в Сирии, а также ситуации в стране.
Кроме того, не исключается проведение переговоров о поставках российских вооружений в Тегеран.
Ни пресс-служба Кремля, ни канцелярия главы правительства Израиля пока не дают дополнительной информации по поводу предстоящей поездки Нетаньяху в Россию.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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