Премьер-министр Израиля посетит Россию

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ На следующей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится с визитом в Россию.

Как сообщает Report, информацию распространили израильские СМИ.

По информации, глава израильского правительства встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

На встрече ожидается обсуждение Б.Нетаньяху с российским лидером деятельности российских военнослужащих в Сирии, а также ситуации в стране.

Кроме того, не исключается проведение переговоров о поставках российских вооружений в Тегеран.

Ни пресс-служба Кремля, ни канцелярия главы правительства Израиля пока не дают дополнительной информации по поводу предстоящей поездки Нетаньяху в Россию.