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    Премьер-министр Израиля посетит Россию

    Биньямин Нетаньяху встретится в Москве с президентом Владимиром Путиным

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ На следующей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится с визитом в Россию.

    Как сообщает Report, информацию распространили израильские СМИ. 

    По информации, глава израильского правительства встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. 

    На встрече ожидается обсуждение Б.Нетаньяху с российским лидером деятельности российских военнослужащих в Сирии, а также ситуации в стране. 

    Кроме того, не исключается проведение переговоров о поставках российских вооружений в Тегеран. 

    Ни пресс-служба Кремля, ни канцелярия главы правительства Израиля пока не дают дополнительной информации по поводу предстоящей поездки Нетаньяху в Россию.

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