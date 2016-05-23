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    Премьер-министр Индии встретился с президентом Ирана

    В рамках визита Нарендра Моди обсудит вопросы по развитию двустороннего, регионального и международного сотрудничества

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится с официальным визитом в Иране.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

    Согласно информации, в ходе официальной церемонии в Тегеране во дворце Садабад его встретил президент Ирана Хасан Рухани.  

    В рамках визита в Тегеран Нарендра Моди обсудит состояние выполнения трехстороннего договора о сотрудничестве между Индией, Ираном и Афганистаном в политической, экономической и культурной областях, а также вопросы по развитию двустороннего, регионального и международного сотрудничества.

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