Премьер-министр Индии встретился с президентом Ирана

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится с официальным визитом в Иране.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Согласно информации, в ходе официальной церемонии в Тегеране во дворце Садабад его встретил президент Ирана Хасан Рухани.

В рамках визита в Тегеран Нарендра Моди обсудит состояние выполнения трехстороннего договора о сотрудничестве между Индией, Ираном и Афганистаном в политической, экономической и культурной областях, а также вопросы по развитию двустороннего, регионального и международного сотрудничества.