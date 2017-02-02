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    Премьер-министр Грузии встретился с послом Азербайджана

    Обсудили политические, экономические, культурные связи и связи в области туризма между Азербайджаном и Грузией

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов был принят премьер-министром этой страны Георгием Квирикашвили.

    Как сообщили Report из пресс-службы МИД Азербайджана, премьер-министр поздравил посла с назначением и пожелал успехов в дипломатической деятельности.

    Посол Дурсун Гасанов подчеркнул, что приложит все усилия на пути развития дружбы и партнерства между двумя странами.

    На встрече было отмечено о наличии между Азербайджаном и Грузией политических, экономических, культурных связей и связей в области туризма, а также энергетических, транспортных и торговых проектов.

    Здесь также коснулись представляющих взаимный интерес вопросов. 

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