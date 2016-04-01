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    ​Премьер-министр Грузии провел встречу с азербайджанскими старейшинами

    Квирикашвили: Этнические азербайджанцы максимально должны включиться в процесс развития Грузии

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с членами совета старейшин азербайджанцев Грузии.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе правительства Грузии.

    "Необходимо единство наших граждан - этнических азербайджанцев и их включенность в строительство страны. Мы все вместе должны принять участие в тех важных процессах, которые происходят сейчас", - заявил Квирикашвили в ходе встречи. 

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