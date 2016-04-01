​Премьер-министр Грузии провел встречу с азербайджанскими старейшинами

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с членами совета старейшин азербайджанцев Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе правительства Грузии.

"Необходимо единство наших граждан - этнических азербайджанцев и их включенность в строительство страны. Мы все вместе должны принять участие в тех важных процессах, которые происходят сейчас", - заявил Квирикашвили в ходе встречи.