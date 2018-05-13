Премьер-министр Грузии призвал протестующих в Тбилиси к единству

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел чрезвычайный брифинг в правительственной канцелярии страны, на котором призвал все стороны к единству, а правоохранительные органы к усилению мер безопасности.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Грузия", премьер напомним, что он неоднократно говорил, что у государства в отношении наркореализиторов будет строгая позиция, а к наркопотребителям – гуманная. Он еще раз подтвердил данную позицию государства.

"Я хочу откликнуться на события, произошедшие в течение последних двух дней в Тбилиси. Вчера с утра, в нашей команде шло рассмотрение тех вопросов, над которыми наша молодежь, наши дети сегодня и вчера на улице, в нескольких метрах от этого здания так эмоционально выступали", — заявил премьер.

По его словам, вечером Каха Каладзе от имени нашей команды сделал заявление, в котором "четко была выражена наша позиция в связи с сегодняшними актуальными вопросами и призвал всех, нашу молодежь, наше общество к объединению против того тяжелейшего преступления, которое называется реализацией наркотиков, жертвой которых в последнее время стала жизнь не одного молодого человека".

"Хочу еще раз обратиться к вам, мои дети, мои друзья, наша дорогая молодежь. Вы являетесь будущим поколением, завтрашним днем нашего завтрашнего дня. Лично я являюсь гарантом того, что сегодня в нашей стране свободе вашего слова и выражения не грозит опасность. Именно это является тем огромным приобретением, которым наша власть, каждый из нас, полностью справедливо гордится и, конечно, это в первую очередь является достижением каждого из вас", — отметил он.

Квирикашвили также отметил, что последние часы подтвердили, что для государства является приоритетом обеспечение и защита свободы слова. Полиция, правоохранительные ведомства делают абсолютно все для того, чтобы молодежь без ограничений смогла выразить свою мысль.

"На этом фоне, когда государство призвано и не жалеет сил для защиты этих важнейших прав человека, категорически неприемлемо и недопустимо противостояние какого-либо типа и попытка раскола общества. Призываю правоохранительные органы максимально усилить мероприятия безопасности с целью превенции любого возможного противостояния. Еще раз повторяю, каждая сторона, любой человек имеет право свободно выразить собственную мысль, однако во время выражения своей мысли недопустимо противостояние, этого мы ни в коем случае не допустим", — подчеркнул Квирикашвили.

Он еще раз обратился ко всем с просьбой сохранить единство вокруг одной единой цели, той цели, которая называется завтрашним днем страны, заботой о молодежи, о будущем поколении и защитой их жизни.

"Не допустим ненависти из-за несхожих взглядов. Объединимся для защиты жизни людей и будущего нашей страны", — заключил премьер-министр.