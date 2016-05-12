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    Премьер-министр Грузии посетит Великобританию

    Георгий Квирикашвили примет участие в работе лондонского Антикоррупционного саммита 2016 года

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в работе лондонского Антикоррупционного саммита 2016 года, который проводится по инициативе премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе премьера Грузии.

    Саммит посетят лидеры более 40 стран мира, президенты МВФ и Всемирного банка. 

    В рамках визита запланирована встреча премьер-министра с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном, с исполнительным директором British Petroleum Робертом Дадли.

    Квирикашвили выступит с речью в аналитическом центре Chatham House, расскажет об инвестиционном потенциале Грузии на бизнес-форуме Georgia Investor Day. 

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