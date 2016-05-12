Премьер-министр Грузии посетит Великобританию

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в работе лондонского Антикоррупционного саммита 2016 года, который проводится по инициативе премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе премьера Грузии.

Саммит посетят лидеры более 40 стран мира, президенты МВФ и Всемирного банка.

В рамках визита запланирована встреча премьер-министра с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном, с исполнительным директором British Petroleum Робертом Дадли.

Квирикашвили выступит с речью в аналитическом центре Chatham House, расскажет об инвестиционном потенциале Грузии на бизнес-форуме Georgia Investor Day.