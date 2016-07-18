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    Премьер-министр Грузии посетит Турцию

    В Анкаре состоится первое заседание грузино-турецкого совета стратегического партнерства

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В рамках визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Анкару 19 июля состоится первое заседание грузино-турецкого совета стратегического партнерства. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, готовность провести данное заседание премьер-министр Грузии обсудил с турецким коллегой Бинали Йылдырымом в ходе телефонного разговора. Стороны подчеркнули важность этого визита и выразили готовность обсудить все направления стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе правительства.

    Квирикашвили пожелал турецкому руководству и народу мира и стабильности, и отметил, что демократическая Турция важна для развития и стабильности в регионе.

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