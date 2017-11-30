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    Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом

    В рамках визита запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ 1 декабря с официальным визитом в Армению прибудет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. 

    Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

    В рамках визита запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении: президентом Сержем Саргсяном, председателем Национального собрания Ара Баблояном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

    После завершения переговоров премьер-министров Армении и Грузии Карен Карапетян и Георгий Квирикашвили выступят с заявлениями для представителей СМИ.

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