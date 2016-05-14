​Премьер-министр Грузии избран председателем правящей партии

14 мая, 2016 17:41

Тбилиси. 14 мая. REPORT. AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили избран председателем партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в ходе IV съезда партии, сообщает Report. На съезде приняли участие члены правительства, представители дипломатического корпуса, бывшие премьер-министры Бидзина Иванишвили и Ираклий Гарибашвили. Генеральный секретарь партии Каха Каладзе выступил с итоговым докладом. Затем были рассмотрены организационные вопросы. К.Каладзе выдвинул кандидатуру премьер-министра Георгия Квирикашвили на пост председателя партии. Он был избран единогласно путем открытого голосования.